Anief chiede risorse dal DL Fiscale per riattivare l'organico Ata a supporto di Pnrr e Agenda Sud

(Teleborsa) - "Ilè il provvedimento legislativo da cui ricavare subito le risorse per riattivare con urgenza i contratti nella scuola pubblica dell’organico Ata aggiuntivo a supporto dei rilevanti progetti Pnrr e Agenda Sud": lo chiede oggia un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni negli istituti italiani privi di migliaia di unità di personale Ata, in particolare collaboratori scolastici e assistenti amministrativi che erano stati contrattualizzati lo scorso anno scolastico. Il sindacalista autonomo non si spiega "per quale motivo i, finanziati dall’Unione Europea, e di Agenda Sud anti dispersione scolastica non debbano continuare a essere supportati da risorse umane, peraltro indispensabili per il buon esito dei progetti stessi".A questo punto, le risorse utili a sbloccare gli organici aggiuntivi potrebbero arrivare dal DL Fiscale, contenente "misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, in vigore da ieri a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 del 19-10-2024. Il presidente dell’Anief lancia quindi "un appello al Governo e al Parlamento perché si adoperino per reintrodurre gli organici aggiuntivi del personale Ata presenti nel 2023/24. Qualora ciò non dovesse avvenire è evidente che: si tratterebbe – conclude Marcello Pacifico – di una grave mancanza, perché si rischierebbe seriamente di mettere a repentaglio la realizzazione di progetti formativi miliardari".