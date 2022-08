Vestas, Q2 in perdita. Vende ramo azienda a KK Wind Solutions

Vestas

(Teleborsa) -, azienda danese che progetta, fabbrica e commercializza turbine eoliche, ha generatoper 3.305 milioni di euro neldel 2022, in calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato pari a -182 milioni di euro, con un margine EBIT prima degli articoli speciali del -5,5%, rispetto al 2,7 percento nel secondo trimestre del 2021. Si tratta di una perdita superiore rispetto ai -143 milioni previsti dagli analisti, secondo dati Refinitiv."La prima metà del 2022 è stata caratterizzata da incertezza geopolitica e interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno causato l'aumento dei costi e lo sviluppo di una crisi energetica - ha commentato il- Questo sviluppo sottolinea l'urgente necessità di una transizione energetica sostenibile e promuove un sostegno politico più forte per le energie rinnovabili in tutto il mondo, ma crea anche unche ha un impatto negativo sui risultati finanziari di Vestas".Contestualmente alla trimestrale, Vestas ha annunciato di aver firmato un, che include le tre fabbriche di convertitori e pannelli di controllo in Danimarca, India e Cina e le relative forze lavoro. In totale, circa 600 dipendenti Vestas possono far parte di KK.