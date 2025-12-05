Milano 16:05
43.657 +0,32%
Nasdaq 16:05
25.784 +0,79%
Dow Jones 16:05
48.112 +0,54%
Londra 16:05
9.710 -0,01%
Francoforte 16:05
24.115 +0,98%

W.R. Berkley in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
W.R. Berkley in discesa a New York
Si muove in perdita l'azienda attiva nelle assicurazioni commerciali contro gli infortuni, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,74% sui valori precedenti.
Condividi
```