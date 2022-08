Eventi e scadenze dell'11 agosto 2022

(Teleborsa) -Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo