Saipem, assegnati tre nuovi contratti EPC in Angola

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata(uno onshore e due offshore), costituito da due società controllate al 100% da(Eni Angola Exploration B.V. e BP Exploration (Angola) Limited), Sonangol P&P, Chevron eTotalEnergies.I contratti, del valore di circa, sono relativi ad attività di Ingegneria, Procurement e Costruzione (EPC) volte alloal largo della costa nord-occidentale dell'Angola.La partecipazione allo sviluppo di tali giacimenti nel "Lower Congo Basin" permette a Saipem di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento strategico in West Africa ed in particolare in Angola, paese in cui l’azienda opera da oltre 40 anni.