Comal si aggiudica due contratti per complessivi 41,5 milioni di euro

Comal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha firmatocon un primario energy investor estero, per la fornitura chiavi in mano con formula EPC-M (engineering, procurement, construction and management) di un impianto fotovoltaico e della connessione ad un altro impianto nel sud Italia. Il primo contratto prevede, inoltre, la fornitura del tracker di Comal "SUN HUNTER"."Dopo la brillante chiusura del 2023 questi due nuovi rilevanti contrattie il nostro modello di business basato sulla progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi impianti con formula EPC e sulla fabbricazione del nostro prodotto tracker, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e di importanza strategica nel mercat - ha commentato l'- La strategia impostata sarà la leva fondamentale per intercettare pienamente la crescita del mercato italiano ed internazionale garantendo l'ulteriore sviluppo della società sia nel breve che nel lungo termine".