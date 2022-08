S&P, calo domanda e aumento costi pesano su costruttori immobiliari

(Teleborsa) - Idovranno affrontare un periodo difficile, poiché una serie di fattori esterni minacciano di. L'aumento dei tassi di interesse e l'inflazione potrebbero deprimere i volumi di vendita, dato che il mercato dipende fortemente dai mutui ipotecari e, in misura minore, dai risparmi delle famiglie. Inoltre, ile imondiale stanno aumentando i costi e le carenze di materiali, elementi che ritarderanno i progetti. È quanto emerge da un nuovo report di S&P Global Ratings, che analizza l'impatto del contesto macro attuale e di un rialzo dei tassi d’interesse sui costruttori immobiliari europei.L'aumento dei costi di costruzione, la carenza di manodopera, la scarsità di terreni e le criticità sulla catena di approvvigionamento continuano a ostacolare la consegna delle unità abitative. Inoltre, i crescenti requisiti ambientali e di sicurezza alimentano la domanda di nuove costruzioni, ma rappresentano ancheper i costruttori.Tutto ciò rende probabile che i costruttori e gli sviluppatori immobiliari europei vedano una pressione crescente su ricavi e margini, poiché potrebberoLe aziende del settore sono particolarmente esposte ai prezzi di, che sono aumentati in modo significativo dall'inizio della crisi Russia-Ucraina. L'rappresenta una quota inferiore dei costi (5%-10%), ma la sua attuale espansione dei prezzi sta esacerbando la pressione inflazionistica.Meno persone potranno permettersi nuove case poiché i prezzi continuano ad aumentare più velocemente dei salari e i tassi di interesse stanno aumentando. "I costruttori di case- afferma S&P - Pertanto, prevediamo che i margini potrebbero contrarsi, ma soprattutto nel 2023 perché la maggior parte dei costi con gli appaltatori è già assicurata per il 2022 e l'impatto dovrebbe essere ritardato verso il prossimo anno".