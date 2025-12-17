Lennar Corporation, utili 4° trimestre deludono nonostante crescita ricavi

Lennar Corporation

(Teleborsa) -è crollata di oltre il 2% ieri sera nella sessione after-hourse dle mercato USA, , dopo che la società di costruzioni ha annunciato utili inferiori alle aspettative degli analisti.Il quarto trimestre si è chiuso con un utile per azione adjusted di 2,03 dollari, inferiore ai 2,21 dollari previsti dagli analisti. Nonostante questo, i ricavi si sono attestati a 9,4 miliardi di dollari, superando i 9,01 miliardi previsti dagli analisti a fronte di 23.034 consegne immobiliari (+4%) e di un prezzo medio di vendita in calo del 10% su base annua a 386.000 dollari.Il margine lordo sulle vendite immobiliari si è contratto in modo significativo, passando dal 22,1% al 17,0% dello stesso trimestre dell'anno precedente.Lennar prevede di consegnare entor fine 2025 82.583 case, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente, per un fatturato totale di 34,2 miliardi di dollari. Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026, Lennar prevede di consegnare 17-18 mila abitazioni ad un prezzo di vendita medio compreso tra 365.000 e 375.000 dollari, con un margini lordo del 15-??16%.