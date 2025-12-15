USA, sentiment costruttori migliora leggermente ma chiude l’anno in territorio negativo

(Teleborsa) - La fiducia dei costruttori è salita leggermente a fine anno, ma rimane ben al di sotto della soglia di ottimismo, mentre il settore continua a confrontarsi con l’aumento dei costi di costruzione, i dazi e l’incertezza economica. Molti potenziali acquirenti restano ai margini a causa delle difficoltà di accesso alla casa.La fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB, rileva che a dicembre, il dato si è attestato a 39 punti come stimato dagli analisti e contro i 38 punti rilevati nel mese precedente.Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali è salito di 1 punto a quota 42, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è cresciuto di 1 punto a 52 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è stabile a quota 26 punti.L'indicatore, elaborato dalla(NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.“Le condizioni di mercato restano difficili, con due terzi dei costruttori che dichiarano di offrire incentivi per convincere gli acquirenti indecisi,” ha affermato Buddy Hughes, presidente della NAHB e costruttore di Lexington, North Carolina. “Intanto, i costruttori devono fare i conti con l’aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera, mentre i dazi stanno avendo serie ripercussioni sui costi di costruzione.”“In segni positivi per il mercato, i costruttori riportano che le aspettative di vendita futura sono rimaste sopra la soglia chiave di 50 negli ultimi tre mesi e il recente allentamento della politica monetaria dovrebbe migliorare le condizioni dei prestiti all’inizio del 2026,” ha spiegato Robert Dietz, capo economista della NAHB. “Tuttavia, i costruttori continuano ad affrontare venti contrari dal lato dell’offerta, con costi regolatori e prezzi dei materiali ancora ostinatamente elevati. L’aumento dell’inventario ha inoltre intensificato la concorrenza per le nuove abitazioni".