Gas, prezzo rimane sopra 230 euro/MWh. Germania prevede due inverni difficili

(Teleborsa) -, che si mantengono su livelli difficili da sostenere per le industrie e per le famiglie, già duramente colpite da un'inflazione galoppante. La domanda di energia si mantiene elevata, mentre la diminuzione delle forniture dalla Russia (con il flusso del Nord Stream 1 ad appena il 20% della capacità) fa schizzare i prezzi e alimenta le. I paesi europei stanno delineando piani per risparmiare gas nei prossimi mesi, immettendo quanto più gas possibile nei siti di stoccaggio, ma ciò potrebbe non bastare e continuano a prepararsi alIl prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un rialzo del 2,1% a 230,5 euro/MWh alle 12.15 ora italiana. A giugno i prezzi erano scesi a 84 euro/MWh, poco sopra i livelli pre-conflitto, per poi ripartire al rialzo sulla prospettive di un taglio totale delle forniture da parte della Russia.A spingere le quotazioni del gas sono l'aumento dei prezzi spot del gas in Asia, la chiusura di impianti di produzione e trasporto di gas in Norvegia per manutenzione, l'aumento delle(che stimolano l'uso dei condizionatori ), ilin diversi paesi europei.Intanto, il presidente dell'autorità di regolamentazione dell'energia tedesca ha affermato che "la carenza di gas a livello nazionale non deve necessariamente verificarsi", ma nel paese "". "Le restrizioni all'inizio sarebbero probabilmente temporanee e potrebbero cessare di nuovo o verificarsi più volte - ha detto Klaus Mueller, presidente della Federal Network Agency - In questo caso, dobbiamo garantire che il gas sia trasportato in sicurezza attraverso il paese".Mueller ha aggiunto che i tedeschi dovrebbero risparmiare gas, visto che potrebbero dover affrontare potenziali problemi per un paio d'anni: "e il prossimo inverno potrebbe essere ancora più difficile".