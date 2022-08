Gazprom, Nord Stream si ferma tre giorni per manutenzione. Vola prezzo del gas

(Teleborsa) - Il trasporto del gas dalla Russia all'Europa attraverso ilsarà sospeso per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, per manutenzione. Lo ha annunciato oggi la"Il 31 agosto 2022 l'unica unità di compressione del gas Trent 60 verrà fermata per tre giorni per interventi di manutenzione e – ha annunciato il colosso russo – il trasporto del gas attraverso il gasdotto Nord Stream verrà sospeso"."La serie di lavori di manutenzione ordinaria secondo l'attuale contratto di manutenzione – ha precisato Gazprom – sarà eseguita insieme agli specialisti di Siemens". Una volta completati i lavori, in assenza di problemi tecnici con l'unità, ilL'annuncio di Gazprom di un nuovo stop di tre giorni delle forniture dal Nord Stream, i cui flussi sono già ridotti al 20% della capacità del gasdotto, ha fatto segnare un. Il prezzo è schizzato fino a 261 euro per MWh e, dopo aver battuto un ultimo prezzo di 257,4 euro (+6,8%), si è poi assestato aUn andamento che lascia presagire, alla riapertura dei mercati lunedì, nuovi rialzi per l'indice di riferimento del prezzo del gas europeo con un prezzo superiore ai 260 euro.