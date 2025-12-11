Milano 17:22
43.751 +0,66%
Nasdaq 17:22
25.480 -1,15%
Dow Jones 17:22
48.563 +1,05%
Londra 17:22
9.695 +0,41%
Francoforte 17:22
24.291 +0,67%

Natural Gas (Amsterdam) a 26,75 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 26,75 euro/MWH alle 15:40.
