Ita Airways lunedì 22 agosto le proposte definitive

(Teleborsa) - L'ultima settimana di agosto si aprirà con il termine fissato per l'acquisizione di, che vede in cle rispettive proposte elaborate in via definitiva. Da un lato ci sono, dall'altra ildall'altra.Ilche permetta di evidenziarne la solidità finanziaria. All'apertura delle buste seguiranno le valutazioni del MEF che saranno indirizzate a Palazzo Chigi, per la decisione finale.affinché si arrivi a una soluzione immediata.Secondo quanto era emerso in via ufficiosa, la proposta avanzata da MSC e Lufthansa varrebbe circa 850 milioni per l'acquisizione deòl'80% della compagnia.Se fosse accettata, il 60% sarebbe di MSC, il 20% di Lufthansa e il 20% resterebbe al MEF. Il fondo statunitense Certares sarebbe pronto a mettere sul tavolo 600 milioni per il 60% della compagnia, facendo restare il 40% al MEF, con Air France-Klm e Delta Airlines chiamate a ricoprire il ruolo di partner commerciali.