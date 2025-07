BCE, concorso grafico per le future banconote in euro

(Teleborsa) - La(BCE) ha oggi indetto unper ildelle, dando inizio a una nuova fase del processo di progettazione. Dopo avere consultato un panel di esperti e il pubblico, il Consiglio direttivo della BCE aveva già selezionato due possibili temi per le future banconote in euro: "", incentrato su luoghi di cultura e condivisione e grandi personaggi europei, e “Fiumi e uccelli”, che esprime la resilienza e la diversità degli ecosistemi naturali europei. A gennaio il Consiglio direttivo aveva inoltre selezionato i motivi per la resa grafica dei due possibili temi.Questo, aperto a grafici residenti nell’Unione europea, ha lo scopo di individuare le migliori proposte per il disegno delle future banconote in euro. Sono previste unae una fase di proposta progettuale. Nel corso della prima, i partecipanti dovranno soddisfare i requisiti specifici elencati nel bando di concorso. La valutazione si baserà su qualifiche e curriculum. Iselezionati saranno quindi invitati alla seconda fase, dedicata alla presentazione delle proposte progettuali. La giuria del concorso, composta da esperti indipendenti, valuterà le proposte e ne selezionerà fino a cinque per tema."L’euro è più che una moneta: simboleggia l’unità e la diversità dell’Europa. Con questo concorso invitiamo i grafici di tutta Europa a plasmare il futuro delle nostre banconote in modo da riflettere la nostra identità culturale condivisa e il nostro patrimonio naturale", ha dichiarato la Presidente della BCEUna volta terminato il concorso, il pubblico avrà la possibilità di pronunciarsi sui disegni selezionati. Il Cdovrebbe quindi adottare unaentro la. Le banconote saranno pronte per essere immesse in circolazione alcuni anni dopo questa decisione e il successivo processo di produzione.Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) del