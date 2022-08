Maltempo: da Banca MPS un aiuto concreto per famiglie e imprese

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -hache si sono verificati negli ultimi giorni. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto a Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e agli altri territori colpiti dal maltempo e rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza che si è venuta a creare.Le misure straordinarie prevedono la concessione di finanziamenti alle imprese, ai commercianti, agli artigiani e agli imprenditori agricoli, per ripristinare nel più breve tempo possibile le attività lavorative, così come alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dalla calamità.I finanziamenti beneficeranno di condizioni di particolare favore e seguiranno un iter istruttorio prioritario per accelerare i tempi di concessione.Tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sul territorio sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e assistenza.