Caro energia, CGIA: bene "aiuti" governo Draghi, ora serve maggioranza forte

(Teleborsa) -, per contrastare gli effetti del caro energia e dell'inflazione galoppante e tenere in moto l'economia, favorendo investimenti nell'edilizia ed il turismo. E' questo il grande risultato che la, associazione rappresentativa di PMI ed imprese artigiane,Infatti, secondo l'Ufficio studi della CGIA, la riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas, la riduzione dell’IVA sul gas per usi civili, i crediti di imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti, il bonus da 200 euro per i redditi fino a 35mila euro sono state determinanti per contenere la spinta inflazionistica sotto la soglia del 10%, e certamente si poteva fare meglio e di più, ma " in una fase di grave incertezza politica e con una guerra alle porte, il risultato ottenuto non va assolutamente disprezzato".L'associazione ricorda anche che, grazie alla crescita del PIL e agli effetti dell’inflazione, ledi quest’anno sonorispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un incremento che poteva essere ancor più significativo - denuncia CGIA - senza ilche, fino ad ora, è costato all’erario un mancato gettito di poco superiore ai 3 miliardi di euro.In vista delsono molte le nubi minacciose che si stanno addensando sul nostro Paese. Leche gravano sulla nostra economia - si sottolinea - sono molto "allarmanti": il caro energia, l’esplosione dei prezzi, gli sviluppi della guerra in Ucraina e una possibile recrudescenza del Covid stanno turbando la serenità di famiglie e imprese. Ecco perché auspica che dalle urne del prossimo 25 settembre esca una maggioranza ampia e solida in grado di esprimere un esecutivo autorevole che traghetti il Paese fuori da questo momento così complicato.