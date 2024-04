Investimenti, PNRR, Superbonus: cosa ha detto Giorgetti

(Teleborsa) -che abbiamo presentatoLo ha detto il ministro dell'economia Giancarlointervenendo a "Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore", l'evento per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la Regione Friuli Venezia Giulia, sottolineando che si tratta di "una questione di credibilità. Se c'è qualcosa da correggere laribadisce Giorgetti a Trieste. "Questo è un problema.applicazione dei regolamenti e di burocrazia che certamente non agevolano. Quello che chiede chi vuole investire è un quadro, almeno nel medio periodo, se non nel lungo periodo, di certezze - ha affermato il ministro - Quando c'è certezza uno decide dove conviene investire. Dove c'è incertezza, tendenzialmente uno scappa.Per accrescere e attrarre gli investimenti "ha detto il titolare del Tesero per il quale È necessario "creare fiducia rispetto ai dati fondamentali di finanza pubblica. Per questo motivo, in ogni occasione, ripeto come un mantra, che serve agire con prudenza e responsabilità per quanto riguarda i conti pubblici e la sostenibilità del nostro debito. È quello che faremo nelle prossime ore", mentre il governo si appresta a varare il Documento di economia e finanza.Senza la fiducia dei risparmiatori italiani e della comunità internazionale è difficile non solo immaginare nuovo debito buono, ma anche la gestione del vecchio debito che abbiamo ereditato. Da qui alcune decisioni impopolari", ha detto il Ministro che ha poi richiamato al termine di 'debito buono' spesso usato da Mario Draghi, sottolineando che invece. Il riferimento, neanche troppo velato,è ancora una volta al Superbonus, che comunque Giorgetti non ha mai citato apertamente.Il Ministro ha richiamato all" che abbiamo di fronte, quelle ambientale e digitale, che "richiedono la mobilitazione di ingenti capitali". E' quindi necessario "mobilitare capitali privati" che insieme a quelli pubblici devono concorrere a raggiungere gli obiettivi "ambiziosi".Infine, Giorgetti ha anche auspicato una "Terminare tutto entro il 2026" come prevedono oggi le regole del Piano "non è che sia qualcosa che vada nella direzioni dell'efficienza degli interventi. Va bene lo sprone a fare presto - ha detto - ma bisogna anche fare bene. Auspico una riflessione su questo". Il Ministro ha poi sottolineato la necessità di considerare i risultati, non solo i processi. "Non è che non vogliamo rendicontare - ha concluso -