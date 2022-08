Gas senza freni, prezzo sfonda 290 euro ad Amsterdam

(Teleborsa) - Prosegue inarrestabile il rialzo del gas alla borsa di Amsterdam dove ha toccato i 291,4 euro al megawattora, in crescita di quasi il 20%, come effetto della tensione scatenata sul mercato dalla decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il Nord Stream Venerdì Gazprom ha detto che, sarà chiuso dal 31 agosto al 2 settembre per manutenzione. Al termine della manutenzione, riprenderà il flusso di 33 milioni di metri cubi al giorno, ha sottolineato il colosso energetico russo a controllo statale. L'annuncio sta sollevando nuovamente preoccupazioni sul fatto che il collegamento non tornerà in servizio come previsto dopo i lavori.Intanto le: alla data di venerdì scorso gli stoccaggi italiani hanno raggiunto quota 152,74 TWh, pari al 78,96% della capacità disponibile. Le scorte dei Paesi UE hanno raggiunto quota 855,37 TWh, pari al 76,92% del volume dei depositi, con la Germania in testa a quota 194,12 TWh e un indice di riempimento al 79,54%. Superano l'80% la Francia (88,97% a 117,08 TWh), il Belgio (83,45% a 7,26 TWh) e la Repubblica Ceca (81,35% a 35,6 TWh).Unonei Paesi dell'euro già a fine anno innescando razionamenti e recessione. Lo stima un'analisi di tre economisti del(Mes), Angela Capolongo, Michael Kühl e Vlad Skovorodov: senza interventi sui consumi, il PIL dell'Eurozona perderebbe l'1,7%, con un impatto del 2,5% per i due Paesi più esposti, Italia e Germania.

Di fronte alle difficoltà di questi tempi "ci sono tante cose che possiamo fare nel breve periodo: credo che l'attività dei Governi europei di cercare di mitigare il costo dell'energia sia destinato nel breve a funzionare, ma" di quanto stimato. Lo ha detto, intervenendo al Meeting di Rimini, al convegno "Favorire la crescita e sostenere i più deboli". Per questo - ha aggiunto il top manager - "occorre andare alla causa, il non giustificato aumento del prezzo gas. E' fondamentale per mettere al sicuro" i Paesi e i loro cittadini.