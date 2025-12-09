Milano 12:29
43.569 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:29
9.658 +0,14%
Francoforte 12:29
24.122 +0,32%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,15 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,15 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,15 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```