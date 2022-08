L'uomo verso il ritorno sulla Luna. Missione Artemis-1 al via il 29 agosto

Leonardo

(Teleborsa) -e costruire un ambiente adatto e confortevole per la vita umana. E' questo l'obiettivo che dà il via allacon la partecipazione dell'Agenzia spaziale europea e per ilLa missione prenderà il via, dal centro spaziale, dove decollerà il vettore che porterà in orbita la capsula Orion, senza uomini a bordo. Date di riserva venerdì 2 settembre e lunedì 5 settembre.La missione Artemis 1 sarà solo ildi un progetto che porterà l'uomo a sorvolare l'orbita lunare con la missionecon la missione, oltre cinquant'anni dopo il primo atterraggio con la mitica missione Apollo.Il programma vedràgrazie al contributo dell'Agenzia Spaziale (ASI) e di società come, che hanno realizzato diversi, oltre ad una serie ditricolore, come la torinese, annuncia Thales Alenia Space, che sta progettando un intero ecosistema lunare, lavorando su veicoli, infrastrutture orbitali con e senza equipaggio, robotica e soluzioni a terra per consentire di arrivare sulla Luna, vivere sulla sua superficie, utilizzandone le risorse a disposizione.Numerose le tecnologie chiave fornite da Thales Alenia per Orion, lanell'ambito della missione Artemis, contribuendo con un ruolo centrale al(ESM), sviluppato per l'Agenzia spaziale europea (ESA).Leonardo è partner del programma, cn la fornitura di pannelli fotovoltaici (PVA) e le unità di controllo e distribuzione dell'alimentazione (PCDU) per i moduli ESM da 1 a 6.