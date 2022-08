IEG in denaro con semestrale e giudizi analisti

Italian Exhibition Group

Italian Exhibition Group

FTSE Italia All-Share

Italian Exhibition Group

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Seduta buona per, che passa di mano in progresso dello 0,94% in Borsa. A sostenere le quotazioni concorrono i solidi risultati semestrali annunciati ieri sera ed i giudizi degli analisti.ha confermato un giudiziosul titolo ed un, dopo aver giudicato i. La società che gestisce ole fiere di Rimini e Vicenza, in ripresa dopo lo shock provocato dalla pandemia, ha riportato ricavi per 34,6 milioni superiori alle aspettative e un EBITDA di 1,3 milioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,207 Euro. Rischio di discesa fino a 2,097 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,317.