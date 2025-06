RiminiWellness chiude con un successo di presenze anche dall'estero (+30%)

IEG

(Teleborsa) - Grandeper l'edizione 2025 di: la crescita del pubblico dall’estero fa segnare un. La strategia di internazionalizzazione disui suoi prodotti di punta porta RiminiWellness a connettere l’industry del comparto sui mercati strategici nel mondo in un circolo virtuoso che riatterra a sua volta su Rimini. Crescita straordinaria anche per le(Italia + Estero):sulla precedente edizione.La kermesse ha avuto anche una: 552 giornalisti accreditati, centinaia di servizi e dirette tv e radio, pezzi su stampa trade, servizi e interviste on line e off line, media partnership di prestigio e numeri esplosivi sui social.Suddivisa ine distribuita sutra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, RiminiWellness ha ospitatoper il grande pubblico di appassionati e sportivi con le discipline più innovative per restare in forma,tra convegni ed eventi e il coinvolgimento di. In fiera i grandi marchi internazionali e il meglio del Made in Italy per le attrezzature sportive per l’allenamento, sana alimentazione, nutrizione, abbigliamento e servizi.con la prima edizione delDay in collaborazione con Affilya e con gli Stati Generali del Fitness e del Wellness: al centro, temi come corporate wellbeing, investimenti nel settore e trasformazione digitale., con 20 startup, ha favorito un dialogo tra ricerca e industria, promuovendo nuove soluzioni integrate tra sport, salute e tecnologia.Elemento distintivo del 2025 il, accessibile a professionisti sanitari, trainer, studenti e operatori del settore attraverso workshop, talk e momenti di know-how sharing. Tra i momenti di punta, ilcon il contributo di partner come Ministero dell’Ambiente, Nazioni Unite, CONI e UEFA, per una riflessione strategica sull’evoluzione dello sport in chiave 2030–2040.RiminiWellness ha contagiato con la sua energia tutta la città di Rimini, grazie alla terza edizione di. Il "fuori fiera", organizzato in collaborazione tra IEG e il Comune di Rimini, ha coinvolto la community globale di appassionati e sportivi contra parco del mare, spiaggia, città ed entroterra.RiminiWellness ha anche un profilo internazionali grazie a, il pool di manifestazioni estere di settore di Italian Exhibition Group. Le prossime tappe: Dubai Active Show, Dubai Active Industry, Dubai Muscle Show (24-26 ottobre 2025), Riyadh Muscle (5-7 febbraio 2026).