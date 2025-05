Banca Generali, titolo in rally con assist da analisti

Banca Generali

FTSE Italia All-Share

gruppo bancario

Banca Generali

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,78% sui valori precedenti, premiata dagli analisti dopo i conti del primo trimestre Gli esperti di HSBC hanno rivisto al rialzo il target price a 56 euro dai 52 indicati in precedenza, mentre l'ufficio studi diche ha confermato il giudizio "hold" ha incrementato del 2% il prezzo obiettivo a 50 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 57,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,5.