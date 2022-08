ITA: da MEF via libera ad esclusiva Certares, Delta e Air France-Klm

Lufthansa

(Teleborsa) - La nuova proposta arrivata sul tavolo del Governo dallaprevede che il fondo Usa acquisti il 50% più un'azione della società, più del 40% previsto nella prima offerta, di fatto privatizzandola. Viene previsto che il MEF possa nominare il Presidente del CdA ed esprimere il gradimento per l'Ad. Sono questi, secondo quanto si apprende, alcuni dei termini della proposta avanzata. Il valore iniziale di ITA viene confermato in 700 milioni che poi diventa di 1.950milioni con due aumenti di capitale sottoscritti rispettivamente dal Ministero (650 milioni) e da Certares (600 milioni).accoglie con favore la decisione deldi ammettere a una trattativa in esclusiva per la vendita di unail nostro consorzio. Siamo fermamente convinti della nostra visione per lo sviluppo della compagnia, che speriamo di poter attuare al raggiungimento degli accordi definitivi e vincolanti. Lavoreremo nelle prossime settimane con il MEF, con ITA, ie tutti gli stakeholder coinvolti per arrivare a questo obiettivo" è quanto si legge si legge in una nota diffusa dal fondo Certares."Air France-Klm accoglie con favore l'annuncio del governo italiano di concedere l'esclusiva al consorzio guidato da Certares per la fase successiva dei negoziati volta ad una potenziale acquisizione di una quota in ITA Airways. Se l'operazione andrà a buon fine, Air France-Klm diventerà un partner commerciale ed operativo della compagnia". Così Air France-Klm in una nota, ripresa da, precisando che al momento "non entrerà nel capitale di ITA".Intanto nella giornata di oggi appresa la notizia della decisione del Governo italiano con una nota ha commentato "la nostraera e continua ad essere la soluzione migliore per ITA. Prendiamo atto della decisione del Governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di ITA".