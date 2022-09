Qualcomm scivola dopo esser stata citata da ARM per violazione licenza

Qualcomm

(Teleborsa) - Peggiora la performance di, che registra al Nasdaq un ribasso del 4,07% portandosi a 126,9 dollari. Le azioni della compagnia tech scivolano in seguito alla citazione in giudizio da parte della società chip anglo-olandese Arm Holdings.Qualcomm aveva acquisito Nuvia nel 2021 con l'intenzione di prodursi in casa i chip, ma i suoi progetti di indipendenza erano ostacolati da alcuni accordi di licenza stipulati da Nuvia con ARM. Ora, quest'ultima ha denunciato Qualcomm e la sua controllata per violazione degli accordi di licenza e del marchio.A livello operativo, il titolo Qualcomm potrebbe estendere per il resto della seduta la fase ribassista con area di supporto vista a 125,3 e successiva 123,7. Resistenza a 129,3.