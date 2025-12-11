Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:28
25.597 -0,70%
Dow Jones 19:28
48.670 +1,27%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: seduta molto difficile per ARM Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Scende sul mercato la società tech inglese che progetta chip, che soffre con un calo del 5,00%.
