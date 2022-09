Shell in denaro a Lon: individuata shortlist per carica Ceo

Shell

FTSE 100

Shell

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che guadagna bene l'1,89% a Londra sulla notizia di una shortlist di quattro candidati tutti interni per la carica di Ceo.Wael Sawan, manager posto a capo della divisione gas e rinnovabili, Huibert Vigeveno, capo del settore downstream, Zoe Yujnovichi, la manger a capo del settore upstream, e la Cfo Sinead Gorman sarebbero i quattro nominativi indicati da una fonte a Reuters per rimpiazzare l'attuale CEO Ben van Beurden che lascerà il mandato nel 2023.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2.329,8 centesimi di sterlina (GBX). Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2.293,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 2.271,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.