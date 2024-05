Arras Group, Jean Christophe Babin (CEO Bulgari) lascia il CdA

Arras Group

(Teleborsa) -, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case quotata su EGM PRO, ha comunicato leirrevocabili del consigliere, presentate in data odierna e motivate da sopraggiunti impegni professionali non conciliabili con la carica ricoperta.Il consigliere dimissionario, che ricopre anche la posizione di amministratore delegato di Bulgari, detiene unanel capitale della società pari al. Il medesimo non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica.