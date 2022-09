BCE verso aumento dei tassi: ecco la view degli analisti

(Teleborsa) -giovedì prossimo un. il più ampio effettuato sinora in risposta ad un'inflazione che continua a correre ed alle politiche più risolute della Fed.Per la banca d'affariil quadro dell'dal meeting di luglio, ed è quindi probabile che le nuove proiezioni di Francoforte opereranno un grosso aggiustamento al rialzo delle previsioni sul 2022-2023, mentre saranno, alla luce del rallentamento dello slancio e della crisi energetica in corso.dei membri del board - ricorda la banca - sono stati piuttostoin particolare, che a Jackson Hole ha detto che occorreper riportare "rapidamente" l'inflazione sul target. Anche altri governatori della BCE hanno seguito le sue orme, dicendosi a favore di un aumento da 75 punti, mentre sono apparsi moltodei tassi- In questa situazione- si sottolinea - "un rialzo da 50 punti sarebbe una grande sorpresa da colombe che riteniamo sarebbe difficile da comunicare alla luce dei dati forti sull'inflazione".Anche gli analisti dinon escludono lo scenario di un possibile maggiore, alla prossima riunione anche se per il resto dell'anno attendono poi aumenti di 50 pb che portinocioè il livello medio del range stimato del tasso neutrale.A settembre/ottobre - affermano - sono probabili dati disu base annua, ma in seguito sarà in arrivo una certa moderazione. Dati gli ultimi aumenti dei prezzi del gas, le previsioni di inflazione sono state aggiustate al rialzo, all'8,1% (dal 7,8%) per il 2022 e al 4,5% (dal 4,4%) per il 2023. Le aspettative di inflazione basate sul mercato e le proiezioni del Survey of Professional Forecaster continuano a mostrare un'inflazionee alcuni parametri sono ulteriormente peggiorati negli ultimi tempi.In questo quadro - si afferma - non sorprende che i membri del Consiglio Direttivo BCE abbianoe che, nel suo discorso a Jackson Hole, Schnabel abbia sottolineato la necessità di agire rapidamente e con decisione per ridurre l'inflazione e domare le aspettative di inflazione.Ancheritiene che la BCE aumenterà i tassi di interesse di 75 punti percentuali nel corso della prossima riunione, ma nota che. Per gli esperti, "un'inflazione più elevata e prolungata rischia di radicarsi nell'economia, rendendo più difficile il doloroso riassorbimento dello shock energetico. La BCE sarà molto ansiosa di evitare di aggravare una situazione già difficile per l'eurozona"