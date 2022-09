Enel X e Intesa Sanpaolo al fianco di Lucart per lo sviluppo tecnologico e sostenibile delle imprese di filiera

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Supportare oltre mille imprese dellanell’adozione di, favorire l’innovazione tecnologica e avviare processi che permettano di ridurre il loro impatto ambientale. Questo il fine dell’accordo firmato dacon, uno dei più importanti gruppi cartari europei, conosciuto fra l’altro per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta e leader in Europa nel settore dei prodotti professionali per l’igiene.L’iniziativa prevede lo sviluppo di unche consenta alle aziende distributrici dei prodotti Lucart di abbracciare il paradigma della sostenibilità attraverso: l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei propri magazzini; l’elettrificazione delle proprie flotte veicoli per la movimentazione delle merci; la sottoscrizione di finanziamenti e servizi finanziari legati a specifici obiettivi di sostenibilità.“Oggi un’impresa per essere realmente sostenibile deve considerare gli impatti delle proprie merci lungo tutta la filiera, coinvolgendo i propri partner e condividendo progetti, conoscenze e competenze” – dichiara, Chief Sales and Marketing Officer di Lucart – “Per questo motivo siamo orgogliosi di poter collaborare con due veri e propri leader della sostenibilità come Enel X e Intesa Sanpaolo per offrire ai nostri clienti soluzioni efficaci in grado di contribuire alla loro competitività e sostenibilità nel tempo”.“Con quest’accordo”, dichiara, Responsabile di Enel X Italia, “confermiamo il nostro ruolo di acceleratori di sostenibilità, fornendo un significativo impulso all’innovazione e alla trasformazione del tessuto imprenditoriale nazionale, di cui Lucart rappresenta un’eccellenza. Le imprese italiane”, aggiunge Raggi, “possono dare un contributo fondamentale alla transizione energetica del nostro Paese e per questo motivo abbiamo deciso di supportarle e traghettarle verso modelli di produzione più sostenibili, mettendo a loro disposizione tutta la nostra competenza”.“Intesa Sanpaolo, in linea con il proprio Piano aziendale 2022-25, si conferma un acceleratore delle iniziative del PNRR supportando concretamente le imprese italiane verso progetti di sviluppo tecnologico e di crescita in chiave ESG – dichiara, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo – L’accordo permetterà alle tante aziende che distribuiscono i prodotti di eccellenza Lucart di accedere a servizi, prodotti e iniziative in grado di promuovere piani di riduzione delle emissioni inquinanti e il progressivo passaggio all’elettrico del parco auto aziendale. Come Gruppo Intesa Sanpaolo siamo convinti che l’innovazione e la crescita sostenibile siano driver di miglioramento della posizione competitiva del sistema Paese e fattori di forte impulso per l’evoluzione dell’ecosistema nazionale”.Nell’ambito dell’accordo, Lucart, in qualità di, promuoverà attivamente il progetto tra le proprie aziende distributrici, selezionando in piena discrezione e autonomia i soggetti maggiormente interessati. Attualmente l’iniziativa è stata presentata a un panel di imprese partner di Lucart e ben il 66% di queste ha dichiarato l’intenzione di aderire al progetto e di beneficiare delle opportunità offerte dall’accordo con Enel X e Intesa Sanpaolo. Enel X, in qualità di, fornirà consulenze e una serie di servizi alle aziende individuate per supportarle nel percorso di decarbonizzazione. Intesa Sanpaolo potrà mettere a disposizione delle imprese della filiera Lucart, servizi di leasing o renting, anche attraverso soluzioni ad hoc, per consentire alle aziende che investiranno in tecnologie all’avanguardia e sostenibili dal punto di vista ambientale di intraprendere dei percorsi di transizione energetica.