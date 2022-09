Il comparto chimico italiano in forte ribasso (-2,04%), rosso per SOL

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Ftse MidCap

SOL

bassa capitalizzazione

Aquafil

(Teleborsa) - L'continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dalIlha aperto a quota 21.338,2, in contrazione di 427,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 1.267, dopo aver avviato la seduta a 1.270.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita del 2,54%.Tra i titoli adell'indice chimico, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,82%.