Successo per Ariane 5: il satellite Eutelsat Konnect VHTS è in orbita

(Teleborsa) - Mercoledi 7 settembre 2022 alle ore 18.45 locali, ungestito daè decollato con successo dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, trasportando ilper telecomunicazioni"Con il successo di questo ultimo lancio, Arianespace è orgogliosa di aver messo in orbita un satellite dell'operatore Eutelsat per la 37esima volta dal 1983", ha dichiarato, amministratore delegato di Arianespace. "Costruito da Thales Alenia Space, EUTELSAT KONNECT VHTS, che collegherà le aree bianche in tutta Europa e fornirà accesso a Internet ai loro abitanti, è una perfetta illustrazione della nostra ambizione di mettere lo spazio al servizio di una vita migliore sulla Terra. Si tratta di un altro successo per la squadra europea dei lanciatori e l'Ariane 5, che dopo questo volo effettuerà i suoi ultimi tre lanci", ha aggiunto.Con undi 500 Gbps, EUTELSAT KONNECT VHTS fornirà accesso a Internet ad alta velocità in tutta Europa, in particolare nelle aree remote con scarsa copertura, offrendo un servizio paragonabile alle reti in fibra ottica in termini di prestazioni e costi, contribuendo così in modo significativo a colmare il divario digitale. EUTELSAT KONNECT VHTS soddisferà anche le esigenze di connettività a banda larga delle reti di telecomunicazione fisse e mobili, sia a terra sia in aria o in mare.