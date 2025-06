Nielsen, record per lo streaming: raggiunto record del 44,8% dell'utilizzo totale della TV a maggio

(Teleborsa) - Traguardo storico per lo streaming che a maggio ha superato per la prima volta in assoluto la quota combinata di televisione via cavo e broadcast. Nel dettaglio a maggio lo streaming ha rappresentato il 44,8% degli spettatori televisivi, la sua quota di visione più elevata fino ad oggi, mentre broadcast (20,1%) e cavo (24,1%) rappresentano insieme il 44,2% della TV. È quanto emerge dalConfrontando l'utilizzo della TV a maggio 2021 e a maggio 2025, è evidente cheè stato il formato di visione dominante, con un aumento del 71%. E mentre laè diminuita (rispettivamente del 21% e del 39% rispetto a maggio 2021), laha mostrato una sorprendente resilienza."È appropriato che questo punto di svolta coincida con il quarto anniversario della pubblicazione di Nielsen The Gauge , che è diventato il punto di riferimento per la misurazione della TV in streaming – ha affermato–. È anche un merito delle aziende media, che hanno abilmente adattato le loro strategie di programmazione per raggiungere i loro spettatori laddove guardano la TV, che si tratti di streaming o piattaforme lineari".Oltre all'aumento del 71% nell'utilizzo dello streaming,sono ora inclusi nell'elenco delle piattaforme che superano la quota di utilizzo totale della TV. L'elenco originale includeva Netflix, YouTube, Hulu, Prime Video e Disney+, e si è ampliato aa maggio 2025.Tra isi è affermata come fornitore leader di SVOD per utilizzo totale della TV per quattro anni consecutivi. Gli ascolti di Netflix sono aumentati del 27% da maggio 2021 e la piattaforma di streaming ha registrato ilgrazie aMolti programmi, e per estensione, altri distributori, hanno beneficiato anche del gigante SVOD attraverso l'effetto Netflix, dove i contenuti con licenza diventano un successo ancora maggiore quando distribuiti sulla piattaforma. Esemplificato da memorabili successi in streaming come "Suits" (Netflix / Peacock) e "Young Sheldon" (Netflix / Max),è stato uno dei primi esempi dell'effetto Netflix nel 2018.sono stati un fattore determinante per il successo complessivo dello streaming. In particolare,(esclusa YouTube TV) ha registrato una crescita costante e significativa, con un aumento di oltre il 120% dal 2021.ha rappresentato il, il quarto aumento mensile consecutivo della quota di mercato e la più alta quota di mercato televisiva per qualsiasi servizio di streaming fino ad oggi. Inoltre, isono diventati sempre più popolari e tre di essi hanno raggiunto la soglia di segnalazione nel The Gaugehanno rappresentato insieme ildi maggio, una percentuale maggiore di quella di qualsiasi altra rete televisiva in questo intervallo di tempo.Anche la continua trasformazione delle aziende di media tradizionali in entità orientate allo streaming ha contribuito in modo significativo alla crescita dello streaming. Piattaforme comehanno ampliato la propria accessibilità per creare punti di contatto cruciali con il pubblico nativo dello streaming, integrando anziché competere con le loro controparti lineari. Questa tendenza si estende anche oltre i contenuti originali e a catalogo, come dimostrato dal successo delle trasmissioni in simulcast di eventi sportivi come ilPraticamente tutte le piattaforme in abbonamento ora includono anche componenti supportate da pubblicità , che stanno creando un nuovo elemento fondamentale nel panorama televisivo dal punto di vista di agenzie e inserzionisti, che cercano di raggiungere i consumatori incentrati sullo streaming."Sebbene il traguardo dello streaming che supera gli ascolti della TV tradizionale non sia quasi certamente definitivo, presumibilmente – conclude il report – lo sarà nel prossimo futuro. Questa tendenza potrebbe proseguire anche nei mesi estivi, ma l'equilibrio probabilmente si sposterà, almeno temporaneamente, con l'inizio della stagione calcistica e il ritorno di una nuova stagione televisiva".L'intervallo di maggio 2025 includeva le date dal 28/04/2025 al 25/05/2025. I report Nielsen seguono il calendario di trasmissione, con settimane di misurazione che vanno dal lunedì alla domenica.