Il comparto italiano auto e ricambi brillante (+2,16%), scambi al rialzo per Stellantis

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 275.963,8, balzando del 2,16% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 11 punti, dopo un avvio a quota 491.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene del 2,29%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,01%.Tra i titoli adell'indice automotive, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,79%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,55%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,51%.