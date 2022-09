Banca Ifis, acquistati oltre 1,4 miliardi di euro di NPL in 1° semestre

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il2022 con, confermando così il proprio ruolo di market leader nel segmento small ticket unsecured. In particolare, ha finalizzato 6 operazioni. A seguito di queste acquisizioni, il portafoglio di proprietà del gruppo equivale a 22,9 miliardi di euro di valore nominale, a cui si aggiungono 2,5 miliardi di euro in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 25,4 miliardi di euro (valore nominale)."Anche nel 2022 il nostro istituto si posiziona come leader nel settore NPL unsecured e, continuando a svolgere, soprattutto in questa fase particolarmente complessa dell'economia del Paese, un importante ruolo di sostegno all'economia reale", ha commentato il"In linea con gli obiettivi del nostro nuovo piano industriale 2022-2024, siamo impegnati costantemente nell'innovare e migliorare i nostri processi - ha aggiunto - Monitoriamo inoltre rigorosamente la valutazione del nostro operato da parte dei debitori, realizzando circa 60 mila telefonate annue di customer assistance. Il nostro lavoro costante e il nostro elevato livello di specializzazione, anche nel primo semestre di quest'anno ci hanno, confermando il nostro ruolo di principale investitore in Italia nell'asset class di riferimento".Banca Ifis, alla fine del semestre, ha in gestione, che sono gestite attraverso piani sostenibili di recupero costruiti "a misura del cliente".