L'indice dei titoli bancari in Italia è effervescente (+3,04%)

Banca Profilo

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 2 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 8.231,6, dopo un esordio a 8.085,6.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,04%.Decolla, con un importante progresso del 3,97%.In luce, con un ampio progresso del 3,61%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 18,26%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,57%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,56%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,52%.