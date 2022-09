Decreto carburanti, taglio accise 30 centesimi prorogato a 17 ottobre

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale chele misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. "Si estende così fino a tale data ilper autotrazione", si legge nella nota congiunta dei ministeri.L'annuncio è stato accolto con dure critiche dalle associazioni di tutale dei consumatori, che considerano insufficiente prorogare la misura per un periodo così limitato. "Troppa grazia! L'estensione dal 5 ottobre al 17 ottobre del taglio delle accise,, non accoglie nemmeno la nostra richiesta fatta il 31 agosto di prorogare il provvedimento almeno fino a fine ottobre, visto che prima di allora non avremo certo un nuovo Esecutivo", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Ma il problema vero è che, dopo ladel 5 settembre di tagliare ad ottobre la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno, la riduzione delle accise di 25 centesimi è decisamente inadeguata", aggiunge Dona.Secondo Assoutenti, il Governo deve studiare soluzioni strutturali e sul lungo periodo. "Ci sembra francamente poco - commenta il presidente Furio Truzzi - Il taglio delle accise è unaprezzi in Italia, soprattutto alla luce della nuova risalita di benzina e gasolio alla pompa. La questione carburanti va affrontata in modo serio, attraverso interventi strutturali sulla definizione dei prezzi e una lotta serrata alle speculazioni, in modo da consentire riduzioni dei listini sul lungo periodo"."Ci auguriamo che il prossimo Governo sappia trattare il tema carburanti in modo più incisivo, e ricordiamo che la crescita dei listini di benzina e gasolio ha, determinando il rialzo dei prezzi di tutti i prodotti trasportati", conclude Truzzi.