Governo, domani in Cdm torna Ddl Concorrenza

(Teleborsa) - Ilè all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per domani alle 10. Previsto anche l'esame definitivo di due decreti legislativi in materia fiscale: uno integra e corregge il regime di adempimento collaborativo; l'altro contiene disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e i consumi. Prevista, infine, un'informativa delNel dettaglio: - Schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (Imprese e Made in Italy - Infrastrutture e trasporti); - Schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale - Esame definitivo (Economia e finanze); - Schema di decreto legislativo: Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi - Esame definitivo (Economia e finanze); - Informativa del Ministro Calderoli concernente l'attuazione della legge n. 86 del 2024 in tema di autonomia differenziata (Affari regionali e autonomie); - Leggi regionali - Varie ed eventuali.