Esprinet, risultati in calo nel 1° semestre. Focus sulle scorte

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha chiuso ildel 2022 conpari a 2.178,6 milioni di euro, in calo del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi insono stati pari a 1.298 milioni di euro (-7%), in un mercato della distribuzione che secondo i dati Context arretra del 4% soprattutto per effetto della performance negativa delle vendite in area consumer (-16% nei primi sei mesi del 2022). Inil gruppo ha registrato ricavi pari a 807,2 milioni di euro (+4%), inpari a 48,8 milioni di euro (+21%).L', calcolato al lordo di costi di natura non ricorrente pari a 0,4 milioni di euro sostenuti in relazione all'avvio del processo finalizzato al lancio dell'OPA su, è stato pari a 37,9 milioni di euro, -9% rispetto ai primi sei mesi del 2021. L'è stato pari a 18 milioni di euro (-18%). Laè negativa per 256,9 milioni di euro e si confronta con la posizione al 30 giugno 2021 negativa per 104,9 milioni di euro."Il primo semestre del 2022 si è chiusoe con risultati soddisfacenti, nonostante il complicato contesto macroeconomico", ha commentato l', che ha confermato l'obiettivo per il 2022 di EBITDA Adj. superiore a 93 milioni di euro, nonché le linee guida del Piano Industriale 2022-2024.Cattani ha spiegato che "il sostanziale venire meno delle criticità sugli approvvigionamenti unito al rallentamento della domanda di PC consumer non compensato dalla correlata diminuzione degli arrivi pianificati molti mesi fa, hanno portato a"."Pertanto, con soddisfazione rileviamo che alcuni dei nostri principali fornitori hanno varato piani di allungamento dei termini di pagamento e contestualmente avviato forti attività promozionali volte ad accelerare le vendite e con ciò, contemporaneamente, finanziare l'eccesso di stock - ha aggiunto l'AD - Il gruppo ha inoltrein modo da poter, auspicabilmente entro la fine dell'esercizio in corso".