WIIT, crescita organica e contributo M&A spingono conti 1° semestre

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha chiuso ildel 2022 conconsolidati pari a 54,3 milioni di euro, in crescita del 54,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; incremento guidato dalladella capogruppo di circa il 14%, caratterizzata dal focus sui servizi a maggior valore aggiunto e dal crescente cross selling sui clienti delle società acquisite e dall'ingresso di nuovi clienti, nonché dal contributo di Mivitec per 1,8 milioni e di Gecko e Boreus con le relative controllate per 15,7 milioni e di ERPTech per 2 milioni.L'consolidato è pari a 19,7 milioni di euro, in aumento del 38,6%. L'è pari a 6,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 4,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Laè pari a -159,8 milioni di euro (-140,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021)."I risultati del primo semestre dell'anno mostrano unarispettivamente di oltre il 14% per la prima e del 10% per la seconda - ha commentato l'- La performance del mercato tedesco è attribuibile anche al risultato dell'attività di cross selling e dei primi contratti sui servizi Cloud premium":"L'andamento della pipeline commerciale, grazie all'ingresso di nuovi clienti e all'attività di upselling sui clienti esistenti è il migliore in assoluto registrato negli ultimi tre anni e ci porta ad avere una- ha aggiunto - Infine, l'acquisizione di Lansol contribuisce a rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Germania con l'ingresso nell'area di Francoforte. Il mercato tedesco continua a rappresentare una significativa opportunità di espansione del gruppo in Europa, e la potenziale pipeline dei prossimi mesi lo dimostra".