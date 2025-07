BlackRock, AUM balza a 12,5 trilioni di dollari con afflussi record su ETF iShares

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha registrato undi 1,883 miliardi di dollari, o 12,05 dollari per azione, neldel 2025, in aumento del 21% rispetto agli 1,55 miliardi di dollari, o 10,36 per azione (+16%), dello stesso periodo del 2024. L'utile netto è salito del 7% a 1,593 miliardi di dollari. Lesono cresciute del 13% a 5,423 miliardi di dollari.Gli(AUM) si sono attestati a 12,53 trilioni di dollari, nuovo record, in aumento del 18% rispetto ai 10,65 trilioni di dollari di un anno fa."L'espansione delle nostre relazioni con i clienti si riflette in una c- ha commentato il- Abbiamo generato una crescita organica delle commissioni di base del 6% nel secondo trimestre e nella prima metà del 2025 e del 7% negli ultimi dodici mesi"."La crescita sostenuta di BlackRock è stata alimentata dal nostro approccio all'intero portafoglio, essendo la prima società a combinare fondi attivi e indicizzati su larga scala - ha aggiunto - E ora stiamo costruendo sulla nostra piattaforma fondamentale per ridefinire ancora una volta l'intero portafoglio integrando i mercati quotati e privati nella gestione patrimoniale e nella tecnologia. Glie la crescita dell'ACV tecnologico ha raggiunto un nuovo massimo del 16%. Questo punto di forza, insieme alla domanda dei clienti per i mercati privati, gli asset digitali, Aperio e le nostre strategie sistematiche basate su tecnologia e dati, ha spinto un altro trimestre consecutivo di crescita organica delle commissioni di base superiore all'obiettivo e un patrimonio gestito record di 12,5 trilioni di dollari".Glinel trimestre sono stati di 68 miliardi di dollari (riflettono l'impatto del rimborso parziale dell'indice a commissioni più basse da 52 miliardi di dollari di un singolo cliente istituzionale), mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 46 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per, +1,41 miliardi arrivano dalla gestione attiva, +84,86 miliardi da ETF, -40,48 da indici non-ETF, +21,95 miliardi dal Cash management.Con riguardo alla, +28,78 miliardi sono in Equity, -4,66 miliardi in Fixed income, -6,74 miliardi in Multi-asset, +9,77 miliardi in Alternatives, +14,14 miliardi in digital asset, +4,51 miliardi in currency e commodities.