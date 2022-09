Ariston vola in Borsa dopo maxi-acquisizione in Germania

Equita

Ariston Holding

(Teleborsa) -, gruppo attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, dopo l'annuncio della firma di un accordo per. Il mercato ha apprezzato il valore strategico dell'acquisizione dell'intero capitale della società tedesca per una cifra composta da 703 milioni di euro in contanti e circa 41,42 milioni in azioni di nuova emissione.Tra gli aspetti interessanti del deal c'è il fatto che laper il gruppo italiano e che l'acquisizione pre-sinergie (stimate per un valore di 20-25 milioni a regime) contribuirà in maniera positiva all'utile per azione (EPS) già a partire dal primo anno.Gli analisti discrivono che "", in quanto Ariston "con questa operazione: aumenta sostanzialmente l'esposizione alla Germania (al momento esposizione limitata) - attraverso brand forti/premium - che presentano forti opportunità di crescita nel mondo delle pompe di calore (mercato più limitato di quello italiano); aumenta quantitativamente l'esposizione alle pompe di calore ed entra nel settore dell'Air Handling che presenta interessanti tassi di crescita;".Poco dopo le 14 è ottima la performance di, che si attesta a 8,245 euro per azione, con, sui massimi di seduta. Il controvalore è pari a 2.858.086 euro, con 1.192 contratti. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,497 e successiva a 9,25. Supporto a 7,742.