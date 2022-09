Future USA anticipano Opening Bell stonata

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i future sugli indici statunitensi lasciando presagire una partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, più tardi. Gli investitori attendono la, in agenda mercoledì, in una settimana che sarà caratterizzata anche dai meeting delle banche centrali di: Giappone, Regno Unito e Svizzera.Un, ma alcuni analisti si stanno preparando per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo pochi giorni fa. L'ennesimo rovente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo statunitensi ha però aumentato la pressione sulla Banca centrale guidata da Jerome Powell, suggerendo che il FOMC ha ancora del lavoro da fare per contenere l'aumento dei prezzi e che le probabilità di un hard landing per l'economia statunitense continuano ad aumentare.Il contratto sul Dow Jones segna un decremento dello 0,73% a 30.596 e quello sullo S&P 500 dello 0,67% a 3.847 punti, mentre il Future sul Nasdaq perde lo 0,66% a 12.783 punti.