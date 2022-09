Petrolio, sell-off sulle quotazioni in attesa della Fed

Saipem

Tenaris

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in discesa ad inizio settimana complici le aspettative di un indebolimento della domanda e la forza del dollaro in vista di una Fed più falco questa settimana che alimenta i timori di una recessione.Il greggio WTI segna una flessione del 3,2% a 82,3 dollari al barile, mentre ilscende del 2,9% sotto quota 90 dollari, a 88,61 dollari.A Piazza Affari i titoli oil pagano dazio oggi conin calo del 5%, mentrecede oltre il 3 per cento.