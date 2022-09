Il settore automotive dell'Italia tentennante (+0,45%), giornata poco mossa per Sogefi

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Stellantis

Ftse SmallCap

Sogefi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 282.902,7, con una risalita di appena 1.273,9 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dell'1,10% a 510.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,89%.Tra le azioni del, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,29%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,78%.