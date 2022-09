Il comparto dei servizi finanziari in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,67%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Banca Mediolanum

Mediobanca

media capitalizzazione

Banca Ifis

Anima Holding

small-cap

Gequity

(Teleborsa) - Tentennante ilche si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore delIlha aperto a 94.042,8, in vantaggio dello 0,67 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 488.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,91%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,62% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,94%.