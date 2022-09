Aeffe prosegue l'acquisto di azioni proprie

Aeffe

Aeffe

(Teleborsa) -, ha reso noto che, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021, ha, tra il 19 e il 23 settembre 2022 inclusi, complessivamente(corrispondenti allo 0,0452% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 1,290 euro, per unpari aIn seguito alle suddette operazioni la società del lusso che opera nel settore del prêt-à-porter e delle calzature e pelletteria detiene 8.624.921 azioni proprie, pari all'8,033% del numero totale di azioni ordinarie.Intanto, sul listino milanese, scendecon i prezzi allineati a 1,25 euro, per una discesa del 2,65%.