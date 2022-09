NioCorp si quota al Nasdaq tramite SPAC

GX Acquisition Corp. II

(Teleborsa) -, società che sta sviluppando un progetto di minerali critici nel sud-est del Nebraska,con la SPAC(GXII). In base all'accordo, NioCorp acquisirà GXII e si quoterà sulla Borsa americana dopo il closing, previsto nel primo trimestre del 2023. Le azioni di NioCorp continueranno a essere negoziate anche alla Borsa di Toronto. La transazione proposta valuta l'entità combinata circaInoltre, NioCorp ha annunciato la firma di lettere di intenti non vincolanti per. Fatta salva la conclusione di accordi definitivi, questi finanziamenti potrebbero fornire alla società l'accesso a unaggiuntivi per aiutare a far avanzare il progetto Elk Creek. Si tratta di un sito per l'estrazione di minerali critici con la seconda risorsa di terre rare più grande negli Stati Uniti."Questa combinazione aziendale con GXII e i due pacchetti di finanziamento aggiuntivi hanno il potenziale per accelerare significativamente i nostri sforzi per ottenere il finanziamento del progetto richiesto e per portare infine l'Elk Creek Project allae", ha commentato il CEO Mark Smith."Il nostro obiettivo è costruire rapidamentedi cui più industrie hanno bisogno per aiutarci a costruire un futuro più sostenibile", ha aggunto.