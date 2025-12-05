Milano 16:02
43.634 +0,26%
Nasdaq 16:02
25.759 +0,69%
Dow Jones 16:02
48.069 +0,46%
Londra 16:02
9.706 -0,05%
Francoforte 16:02
24.109 +0,95%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 25.657,78 punti

Il Nasdaq-100 avanza dello 0,30%, a quota 25.657,78 in apertura.
