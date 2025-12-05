Milano
16:02
43.634
+0,26%
Nasdaq
16:02
25.759
+0,69%
Dow Jones
16:02
48.069
+0,46%
Londra
16:02
9.706
-0,05%
Francoforte
16:02
24.109
+0,95%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 16.18
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 25.657,78 punti
In breve
,
Finanza
05 dicembre 2025 - 15.33
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,30%, a quota 25.657,78 in apertura.
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(97)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,60%
