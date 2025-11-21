Milano 15:29
42.753 -0,38%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 15:29
9.521 -0,07%
Francoforte 15:28
23.208 -0,31%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 24.137,66 punti

In breve, Finanza
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,35%, a quota 24.137,66 in apertura.
